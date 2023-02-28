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Два ассиста Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Детройт»

Два ассиста Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Детройт»
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон, Клод Жиру, Брэди Ткачук, Тома Шабо, а также Тим Штюцле. Российский защитник Артём Зуб записал в свой актив две результативные передачи.

У гостей в этой встрече забивали Тайлер Бертуцци и Дэвид Перрон. «Детройт» открыл счёт в матче, однако в итоге проиграл встречу.

Напомним, на счету Артёма Зуба три гола и шесть результативных передач в 30 матчах Национальной хоккейной лиги нынешнего сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2023, вторник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Бертуцци (Зутер, Сундквист) – 11:48 (5x5)   1:1 Сандерсон (Жиру, Брассар) – 23:41 (5x4)   1:2 Перрон (Гронек) – 25:11 (5x4)   2:2 Батерсон (Шабо, Дебринкэт) – 32:25 (5x4)   3:2 Жиру (Гэмбрелл, Шабо) – 34:10 (5x5)   4:2 Ткачук (Жиру, Зуб) – 37:41 (5x5)   5:2 Шабо (Жиру, Зуб) – 40:47 (4x4)   6:2 Штюцле – 55:00 (5x5)
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