Два ассиста Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Детройт»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон, Клод Жиру, Брэди Ткачук, Тома Шабо, а также Тим Штюцле. Российский защитник Артём Зуб записал в свой актив две результативные передачи.

У гостей в этой встрече забивали Тайлер Бертуцци и Дэвид Перрон. «Детройт» открыл счёт в матче, однако в итоге проиграл встречу.

Напомним, на счету Артёма Зуба три гола и шесть результативных передач в 30 матчах Национальной хоккейной лиги нынешнего сезона.