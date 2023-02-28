50-й гол Макдэвида в сезоне НХЛ после блестящей передачи Клима Костина

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Бостон Брюинз». На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом, гости ведут со счётом 3:2.
По ходу матча дублем в составе хозяев отличился канадский форвард Коннор Макдэвид, записав в свой актив 49-ю и 50-ю шайбы в нынешнем сезоне. Такую результативность Макдэвид демонстрирует впервые в карьере. Лучшим результатом для канадца ранее было 44 шайбы, заброшенных по ходу прошлого сезона. Тогда форвард также записал в свой актив 79 результативных передач. На второй гол передачу ему отдал российский нападающий Клим Костин.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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