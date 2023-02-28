Фастовский: «Сибирь» не считает себя андердогом, абсолютно, вообще ни под каким видом

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о подготовке команды к плей-офф.

«Удобно ли начинать с позиции андердога? Мы не считаем себя андердогом, абсолютно, вообще ни под каким видом. Если даже смотреть результаты игр сезона, у нас вообще одинаковые показатели в играх с Омском.

Что волнует перед стартом плей-офф? Основная проблема — это, безусловно, физическое состояние хоккеистов. Насколько они способны и могут выжать из себя всё. Плей-офф — это даже не совсем хоккей, это настоящее противостояние мужское. Здесь победит характер, сила, умение, упорство. И физическое состояние здесь наиболее важный фактор.

Играли с Омском в 2013 году? У меня вообще не свежи воспоминания 2013 года. Это было почти 10 лет назад. Я деталей даже не помню, как мы сыграли. У меня воспоминания о том, что происходило после. Была серьёзная перестройка всего клуба, всей команды. Это больше запало в память, чем само противостояние», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.