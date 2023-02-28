Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хоккей не шахматы». Мартемьянов рассказал о готовности «Сибири» к серии с «Авангардом»

«Хоккей не шахматы». Мартемьянов рассказал о готовности «Сибири» к серии с «Авангардом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о подготовке команды к плей-офф.

«На что обращали внимание при подготовке к плей-офф? Мы работаем над своей игрой, над большинством, над вбрасываниями, они в последнее время не очень хорошо получаются. И над атакующими действиями команды.

С центральными нападающими работал спортивный директор «Сибири» Сергей Климович? Это не экстренная мера. Когда есть время, мы всегда Сергея Николаевича привлекаем к работе. Он был приличный в своё время центральный и хорошо играл на точке. Парням опыт свой передаёт. Парни понимают, что мы обращаем на это внимание и надо более ответственно подходить к этому моменту.

Предстоит играть с серьёзными центральными «Авангарда»? Во всей команде уделяют этому компоненту внимание. Сейчас правила немножко изменились и элементарный вброс во вратаря идёт на пятак, а за счёт вбрасываний уже соперник в позиционной атаке играет. Это надо учитывать.

Функциональная готовность? Кроме Никиты Короткова, все тренируются на льду. У всех повреждения есть, парни сражаются. Хорошую самоотверженность показывают. Хоккей — это не шахматы. На это не обращают внимания.

Стартовый вратарь на плей-офф? Пока не определились», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Огненное сибирское дерби и экзамен для «Торпедо»! Все пары плей-офф Кубка Гагарина Огненное сибирское дерби и экзамен для «Торпедо»! Все пары плей-офф Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023