«Хоккей не шахматы». Мартемьянов рассказал о готовности «Сибири» к серии с «Авангардом»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о подготовке команды к плей-офф.

«На что обращали внимание при подготовке к плей-офф? Мы работаем над своей игрой, над большинством, над вбрасываниями, они в последнее время не очень хорошо получаются. И над атакующими действиями команды.

С центральными нападающими работал спортивный директор «Сибири» Сергей Климович? Это не экстренная мера. Когда есть время, мы всегда Сергея Николаевича привлекаем к работе. Он был приличный в своё время центральный и хорошо играл на точке. Парням опыт свой передаёт. Парни понимают, что мы обращаем на это внимание и надо более ответственно подходить к этому моменту.

Предстоит играть с серьёзными центральными «Авангарда»? Во всей команде уделяют этому компоненту внимание. Сейчас правила немножко изменились и элементарный вброс во вратаря идёт на пятак, а за счёт вбрасываний уже соперник в позиционной атаке играет. Это надо учитывать.

Функциональная готовность? Кроме Никиты Короткова, все тренируются на льду. У всех повреждения есть, парни сражаются. Хорошую самоотверженность показывают. Хоккей — это не шахматы. На это не обращают внимания.

Стартовый вратарь на плей-офф? Пока не определились», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.