Главный тренер «Сибири» рассказал о козырях команды перед серией с «Авангардом»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о подготовке команды к плей-офф.

«Козыри «Сибири»? Самоотверженность, самоотдача, хорошая работа.

Фактор домашнего льда? Я думаю, фактор, конечно, будет влиять. Соперник начинает дома. Но не факт, что им комфортнее будет начинать. Не думаю, что это большое преимущество.

Матчи на финише регулярки? Я думаю, что у нас спад наметился, именно в эмоциональном плане. В физическом, думаю, команда себя чувствует хорошо. Сейчас, надеюсь, мы выходим из спада. К сожалению, он пришёлся у нас на концовку, борьба за какие-то места усугубила это, чтобы занять место повыше. Как получилось, так получилось.

Дали отдохнуть лидерам в Питере? Это в план подготовки, конечно, входило, они сыграли все матчи. Им нужно было хотя бы морально отдохнуть, чтобы подготовиться просто к игре. Те, кто играл в Питере, я считаю, очень достойную игру показали. Могли выиграть игру. Есть кому кого заменять. Так что я особо не переживаю.

У омичей в списке травмированных Ткачёв? Там мастеров хватает без Владимира», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.