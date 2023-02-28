«Неважно, против кого играть». Бек поделился ожиданиями от серии с бывшим клубом

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек поделился ожиданиями о предстоящей серии плей-офф с «Авангардом».

«Играл за «Авангард»? Плей-офф — это всегда особенно интересное время. Регулярка уже ничего не значит. Здесь неважно, против кого играть. Всё равно это всегда очень захватывающе и интересно. Конечно, в Омске будет сыграть ещё приятнее. Потому что будет поддержка от наших болельщиков.

У обеих команд хорошее большинство — насколько это вызов для меня? У них очень мощное большинство. И вообще, большинство в плей-офф — это тот фактор, который может повлиять на выигрыш серии. Поэтому мы тоже много над большинством поработали и тоже будем стараться решать в неравных составах.

У «Авангарда» травмирован Ткачёв? У них есть такой же хороший игрок Толчинский. Также здорово играет. Но неважно, кто у них играет. Важно, как мы сыграем.

Результаты в конце регулярки? Это было в прошлом, это уже ничего не значит. Сейчас всё с чистого листа, регулярка позади», — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.