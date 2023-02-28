Нападающий «Сибири» оценил игру легионеров «Авангарда» Найта и Бродхёрста на вбрасываниях

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек поделился ожиданиями о предстоящей серии плей-офф с «Авангардом».
«Критично ли, что потеряли преимущество домашней площадки? Здесь не имеет значения, где начинаем, как начинаем, против кого. Просто нужно выходить и побеждать, это самое главное.
На что обращали внимание тренеры? Одно из главных преимуществ «Авангарда» — эта команда знает, как побеждать. Пару лет назад они выигрывали Кубок. Но у нас также команда, способная побеждать. Поэтому здесь тоже не имеет значения, будем стараться побеждать.
Спортивный директор «Сибири» Сергей Климович помогал сегодня на вбрасываниях? Он очень много подсказал в этом компоненте. И по ходу сезона несколько раз подсказывал. По ходу плей-офф этот компонент будет очень много решать. У «Авангарда» хорошие игроки центральные. Поэтому нам нужно поработать.
Найт лучший по вбрасываниям, на мой взгляд? Найт и Бродхёрст. Оба очень хороши. Может, не первый-второй в лиге, но близко», — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 28 февраля 2023
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