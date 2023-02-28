Макдэвид побил рекорд по скорости достижения отметки в 50 голов среди действующих игроков

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз». 26-летний форвард добрался до отметки в 50 голов в нынешнем сезоне. На это ему потребовалось провести всего 61 матч.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Макдэвид побил рекорд по скорости достижения отметки в 50 голов в сезоне среди действующих хоккеистов. Предыдущий лучший результат принадлежал американскому нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу. Форвард «кленовых листьев» забросил 50 шайб за 62 матча в сезоне-2021/2022.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.
- 28 февраля 2023
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