Легионер «Авангарда»: Ковальчук — легенда, заменить его очень сложно, если вообще возможно

Легионер «Авангарда» Рид Буше поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Сибирью».

«Сибирь» — отличная команда, у нас с ними всегда сложные матчи. Я думаю, что это было видно в ходе сезона, и то же самое нас ждёт в плей-офф. Что касается нашей команды, то мы здоровы и находимся в полной боевой готовности.

В чём помог выходной во время последнего матча регулярки? Действительно, получить дополнительный выходной — особенно перед плей-офф — это всегда здорово, потому что в течение регулярного чемпионата мы очень усердно работали. Нашлись ребята, которые здорово нас заменили. А отдыха – особенно перед плей-офф – никогда не бывает много.

Игроки «Сибири» всегда особенно меня опекают? Посмотрим, как будет складываться в плей-офф. Моя задача – выходить на лёд и делать всё возможное, чтобы помогать моей команде выигрывать. Всё, что от меня зависит, я буду делать.

Осознаю ли я особую принципиальность сибирского дерби? Да, я об этом знаю и понимаю, какое нас ожидает противостояние. Мы всегда мотивированы максимально, нацелены только на победу и начинать будем с самой первой серии.

В чемпионском сезоне особую роль сыграл Ковальчук, кто теперь справляется с ролью наставника в раздевалке? Илья Ковальчук – настоящая легенда, и заменить его очень сложно, если вообще возможно. Но у нас хорошая группа лидеров, тренеры отлично справляются с задачами мотивирования команды. В целом в раздевалке всё хорошо по атмосфере, мы сплочённый коллектив», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.