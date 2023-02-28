Кравец: «Сибирь» специально идёт на провокации, чтобы разозлить Буше. Но он всё понимает

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Сибирью».
«Сибирь» будет очень плотно играть с Ридом Буше? Главное, чтобы он сам был к этому готов. Действительно, в последней очной игре его персонально опекали, шли на персональные провокации, чтобы Рида разозлить. С другой стороны, пусть злят. Может, тогда он больше голов забьёт. Опыт у Буше большой, он понимает, что происходит, и не будет размениваться на всякую ерунду.
Толчинский прибавил на финише регулярки? Мне кажется, он и раньше никогда плохо не смотрелся. Очень сильный игрок, просто нужно понимать, что от него ждать, что требовать, что можно позволять. Он профессионал, который всегда играет с настроением и желанием, с желанием биться, несмотря на небольшой вес», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 28 февраля 2023
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