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«Вызывает электрический ток». Кравец — о первом плей-офф КХЛ в роли тренера топ-клуба

«Вызывает электрический ток». Кравец — о первом плей-офф КХЛ в роли тренера топ-клуба
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился ожиданиями от первого плей-офф КХЛ в роли тренера топ-клуба.

«Конечно, хотелось бы иметь более длинную скамейку. Не только по количеству, но и по качеству. Но у нас по сезону не было особо серьёзных травм у ведущих игроков, поэтому удалось на несколько игр заменить их.

Я считаю, что без разницы, с командой какого уровня ты подходишь к плей-офф. Для меня важна победа, а маленький мандраж всегда есть, без него не бывает. Хочется выиграть и не хочется проигрывать, и это соприкосновение вызывает электрический ток», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что специалист уже выступал в плей-офф КХЛ, однако тогда он был главным тренером «Витязя».

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