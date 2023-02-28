Шарипзянов: если выиграем Кубок, арена может не выдержать

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Сибирью».

«Оценивать, я думаю, особо некого. Все видят таблицу. До последнего момента решалось, кто будет играть дома, кто – на выезде. Две хорошие команды, и игры между собой это показывают. Все игры в одну шайбу, кроме одной, а так овертаймы, буллиты. Так что, я думаю, будет интересная серия для фанатов и трудная для игроков. Но и весёлая в то же время. На новой арене первый плей-офф за четыре года – и сразу сибирское дерби. Я думаю, это того стоит.

Придётся ли мне как капитану дополнительно настраивать партнёров на сибирское дерби? Не думаю, что надо кого-то дополнительно настраивать. Все мы видим, как нас поддерживает город. Каждый матч – по 12 тысяч болельщиков. Как минимум для города мы должны выигрывать, должны дать хороший плей-офф, и это не должно заканчиваться одним раундом. Мы обязаны играть хорошо, а дополнительно кого-то настраивать я не считаю нужным. Все хотят выиграть. И можно просто подумать о том, что тут будет, если выиграем Кубок. Если загадывать наперёд и не говорить об одном раунде, эта арена, мне кажется, может не выдержать всего города. Я бы хотел на это посмотреть. Есть ради чего работать», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.