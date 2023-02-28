«Это всё йога, водичка, каша». Толчинский — о своих успехах в конце регулярного сезона КХЛ
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью».
«У меня шикарное состояние – и физически, и эмоционально. Я бы ещё игр 20 спокойно бы сыграл.
В конце чемпионата у меня открылось второе дыхание? Да, неплохо себя чувствовал последние игры, были силы. Это всё правильное питание, йога, водичка, каша.
Кого из защитников «Сибири» можно выделить? Выделяется у них, естественно, Мёрфи. По игре и по очкам это видно. Очень техничный атакующий, очень опасный защитник. Всегда надо будет знать, когда он на площадке. У них хорошая оборона. Вратарь? И вратарь хороший», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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