Главный тренер «Салавата» поделился ожиданиями от серии с «Адмиралом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф КХЛ с «Адмиралом». Уфимская команда заняла второе место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 68 матчах. По дополнительным показателям «Салават» обогнал «Авангард». «Адмирал», в свою очередь, финишировал в регулярном чемпионате на седьмом месте. У дальневосточной команды 75 очков.

«У нас особо не было времени готовиться. Вчера был выходной после игры с «Металлургом», сегодня потренировались, завтра уже первый матч плей-офф.

Что могу сказать о сопернике? Все команды в плей-офф заслужили свои места. «Адмирал» занимает второе место по наименьшему количеству пропущенных шайб в лиге, это неспроста. Они хорошо играют в обороне, средняя зона хорошо построена, вратарская бригада. Команда хорошая, организованная.

У некоторых игроков были микроповреждения? Все, кто сегодня тренировался, готовы идти в бой. В плей-офф уже не может быть, чтобы все восстановились. Все в строй, все берут ружьё. Удалось разобрать вратаря соперника Никиту Серебрякова? Да, мы разобрали его игру. Представляем, как нужно работать. Он хорошо играет, но и команда у себя в зоне работает хорошо», — приводит слова Козлова официальный сайт юлаевцев.