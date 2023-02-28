Гендиректор московского «Динамо» заявил об увеличении бюджета на следующий сезон
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Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук заявил об увеличении бюджета на следующий сезон.
«Мы формируем бюджет на следующий сезон. За основу берём действующий бюджет, но понятно, что он будет изменяться в сторону роста. «Динамо» — это тот клуб, который должен занимать ведущие позиции. И, как бы мы ни хотели, без достаточного бюджета это очень сложно сделать.
Мы это понимаем и сейчас проводим предварительные переговоры с потенциальными нашими партнёрами и спонсорами. Думаю, что у нас получится», — передаёт слова Харчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Отметим, что в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» заняло пятое место на Западе.
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