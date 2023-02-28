Гендиректор московского «Динамо» заявил об увеличении бюджета на следующий сезон

Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук заявил об увеличении бюджета на следующий сезон.

«Мы формируем бюджет на следующий сезон. За основу берём действующий бюджет, но понятно, что он будет изменяться в сторону роста. «Динамо» — это тот клуб, который должен занимать ведущие позиции. И, как бы мы ни хотели, без достаточного бюджета это очень сложно сделать.

Мы это понимаем и сейчас проводим предварительные переговоры с потенциальными нашими партнёрами и спонсорами. Думаю, что у нас получится», — передаёт слова Харчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» заняло пятое место на Западе.