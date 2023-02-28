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Гендиректор московского «Динамо» заявил об увеличении бюджета на следующий сезон

Гендиректор московского «Динамо» заявил об увеличении бюджета на следующий сезон
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Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук заявил об увеличении бюджета на следующий сезон.

«Мы формируем бюджет на следующий сезон. За основу берём действующий бюджет, но понятно, что он будет изменяться в сторону роста. «Динамо» — это тот клуб, который должен занимать ведущие позиции. И, как бы мы ни хотели, без достаточного бюджета это очень сложно сделать.

Мы это понимаем и сейчас проводим предварительные переговоры с потенциальными нашими партнёрами и спонсорами. Думаю, что у нас получится», — передаёт слова Харчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» заняло пятое место на Западе.

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