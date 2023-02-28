Гендиректор «Динамо»: Ларионов научил «Торпедо» играть в тот хоккей, в который играл сам
Поделиться
Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук поделился мнением о сопернике по первому раунду плей-офф КХЛ — нижегородском «Торпедо», а также о главном тренере команды Игоре Ларионове.
«На мой взгляд, Ларионов сумел их научить играть в тот хоккей, в который когда-то играл он сам. Это очень чётко просматривается в игре команды – абсолютно точный пас, очень быстрое движение шайбы по площадке. Это тот хоккей, в который и играл Ларионов.
У нас есть такое понятие, как учебно-тренировочный процесс, но мало кто отдаёт предпочтение тому, что на первом плане стоит слово «учебный». Помимо тренировок, нужно ещё и учить, и мне кажется, что у Ларионова это получилось», — передаёт слова Харчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
13:24
-
13:20
-
13:12
-
13:11
-
12:59
-
12:58
-
12:53
-
12:51
-
12:44
-
12:42
-
12:37
-
12:37
-
12:14
-
12:13
-
12:07
-
12:05
-
12:04
-
12:00
-
11:59
-
11:57
-
11:44
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
10:46
-
10:43
-
10:41
-
10:38
-
10:32
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
09:58
-
09:55
-
09:54
Партнерский контент