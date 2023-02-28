Гендиректор «Динамо»: Ларионов научил «Торпедо» играть в тот хоккей, в который играл сам

Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук поделился мнением о сопернике по первому раунду плей-офф КХЛ — нижегородском «Торпедо», а также о главном тренере команды Игоре Ларионове.

«На мой взгляд, Ларионов сумел их научить играть в тот хоккей, в который когда-то играл он сам. Это очень чётко просматривается в игре команды – абсолютно точный пас, очень быстрое движение шайбы по площадке. Это тот хоккей, в который и играл Ларионов.

У нас есть такое понятие, как учебно-тренировочный процесс, но мало кто отдаёт предпочтение тому, что на первом плане стоит слово «учебный». Помимо тренировок, нужно ещё и учить, и мне кажется, что у Ларионова это получилось», — передаёт слова Харчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.