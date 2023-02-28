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Генменеджер московского «Динамо» оценил форму команды в преддверии серии с «Торпедо»

Генменеджер московского «Динамо» оценил форму команды в преддверии серии с «Торпедо»
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин оценил форму команды в преддверии серии с «Торпедо».

«Самые положительные ожидания от начала плей-офф. Мы очень долго шли к этому моменту, который является самым важным во всём сезоне. Мы ждали и ещё ждём начала этих игр, потому что матчи плей-офф самые интересные, самые захватывающие и боевые. Считаю, что наша команда подошла к плей-офф в хорошей форме, соответственно, цель одна — выигрывать каждый матч и двигаться дальше.

Серия с «Торпедо», которое играет в нетипичный хоккей для всей лиги? Очень уважительно относимся к «Торпедо» и всему тому, что они сделали в этом сезоне, тому, как они прогрессировали. Вы правильно сказали, что команда очень интересно играет, демонстрирует атакующий быстрый хоккей. С нетерпением ждём начала серии. Думаю, что за ней будет интересно смотреть», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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