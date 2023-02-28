Генменеджер московского «Динамо» оценил форму команды в преддверии серии с «Торпедо»

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин оценил форму команды в преддверии серии с «Торпедо».
«Самые положительные ожидания от начала плей-офф. Мы очень долго шли к этому моменту, который является самым важным во всём сезоне. Мы ждали и ещё ждём начала этих игр, потому что матчи плей-офф самые интересные, самые захватывающие и боевые. Считаю, что наша команда подошла к плей-офф в хорошей форме, соответственно, цель одна — выигрывать каждый матч и двигаться дальше.
Серия с «Торпедо», которое играет в нетипичный хоккей для всей лиги? Очень уважительно относимся к «Торпедо» и всему тому, что они сделали в этом сезоне, тому, как они прогрессировали. Вы правильно сказали, что команда очень интересно играет, демонстрирует атакующий быстрый хоккей. С нетерпением ждём начала серии. Думаю, что за ней будет интересно смотреть», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 февраля 2023
-
13:24
-
13:20
-
13:12
-
13:11
-
12:59
-
12:58
-
12:53
-
12:51
-
12:44
-
12:42
-
12:37
-
12:37
-
12:14
-
12:13
-
12:07
-
12:05
-
12:04
-
12:00
-
11:59
-
11:57
-
11:44
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
10:46
-
10:43
-
10:41
-
10:38
-
10:32
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
09:58
-
09:55
-
09:54