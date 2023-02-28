Генменеджер московского «Динамо»: у любой команды может быть только одна цель на плей-офф
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин поделился мыслями об итогах регулярного чемпионата КХЛ, а также рассказал о целях бело-голубых на плей-офф.
«Итоги регулярного чемпионата для «Динамо»? В целом могло быть лучше, могло быть и хуже. В принципе, мы хотели подняться чуть выше, иметь преимущество домашней площадки, но получилось так, как получилось. Регулярный сезон прошёл с небольшим спадом, но в целом ровно. Мы довольны.
Конкретная цель на плей-офф? Стремиться проходить раунд за раундом, у любой команды может быть только одна цель, особенно которая попала в плей-офф, это Кубок Гагарина. Мы будем стремиться идти туда», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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