Генменеджер московского «Динамо»: у любой команды может быть только одна цель на плей-офф

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин поделился мыслями об итогах регулярного чемпионата КХЛ, а также рассказал о целях бело-голубых на плей-офф.

«Итоги регулярного чемпионата для «Динамо»? В целом могло быть лучше, могло быть и хуже. В принципе, мы хотели подняться чуть выше, иметь преимущество домашней площадки, но получилось так, как получилось. Регулярный сезон прошёл с небольшим спадом, но в целом ровно. Мы довольны.

Конкретная цель на плей-офф? Стремиться проходить раунд за раундом, у любой команды может быть только одна цель, особенно которая попала в плей-офф, это Кубок Гагарина. Мы будем стремиться идти туда», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.