Сопин: московское «Динамо» взяло паузу на плей-офф по всем трансферным вопросам

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о трансферной политике команды в ближайшем будущем.

«Приоритеты селекционной работы после продления контрактов с Джиошвили и Рашевским? Честно скажу, что сейчас мы взяли небольшую паузу на время плей-офф по всем трансферным вопросам, потому что все мысли заняты самыми важными матчами, все сконцентрированы на подготовке. Ребята это понимают, поэтому вернёмся к данному разговору после окончания плей-офф.

Продление контракта с Кудашовым не на паузе. Думаю, что мы близки к завершению вопроса. Надеюсь, что скоро он закроется. Лично моё мнение, что нет смысла подписывать контракт с тренером на один год, мы разговариваем про два года», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.