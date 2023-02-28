Сопин: московское «Динамо» взяло паузу на плей-офф по всем трансферным вопросам

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о трансферной политике команды в ближайшем будущем.
«Приоритеты селекционной работы после продления контрактов с Джиошвили и Рашевским? Честно скажу, что сейчас мы взяли небольшую паузу на время плей-офф по всем трансферным вопросам, потому что все мысли заняты самыми важными матчами, все сконцентрированы на подготовке. Ребята это понимают, поэтому вернёмся к данному разговору после окончания плей-офф.
Продление контракта с Кудашовым не на паузе. Думаю, что мы близки к завершению вопроса. Надеюсь, что скоро он закроется. Лично моё мнение, что нет смысла подписывать контракт с тренером на один год, мы разговариваем про два года», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 февраля 2023
-
13:24
-
13:20
-
13:12
-
13:11
-
12:59
-
12:58
-
12:53
-
12:51
-
12:44
-
12:42
-
12:37
-
12:37
-
12:14
-
12:13
-
12:07
-
12:05
-
12:04
-
12:00
-
11:59
-
11:57
-
11:44
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
10:46
-
10:43
-
10:41
-
10:38
-
10:32
-
10:22
-
10:20
-
10:16
-
09:58
-
09:55
-
09:54