Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сопин: московское «Динамо» взяло паузу на плей-офф по всем трансферным вопросам

Сопин: московское «Динамо» взяло паузу на плей-офф по всем трансферным вопросам
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о трансферной политике команды в ближайшем будущем.

«Приоритеты селекционной работы после продления контрактов с Джиошвили и Рашевским? Честно скажу, что сейчас мы взяли небольшую паузу на время плей-офф по всем трансферным вопросам, потому что все мысли заняты самыми важными матчами, все сконцентрированы на подготовке. Ребята это понимают, поэтому вернёмся к данному разговору после окончания плей-офф.

Продление контракта с Кудашовым не на паузе. Думаю, что мы близки к завершению вопроса. Надеюсь, что скоро он закроется. Лично моё мнение, что нет смысла подписывать контракт с тренером на один год, мы разговариваем про два года», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новость по теме
Руководство московского «Динамо» заявило, что клуб продлит контракт со штабом Кудашова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023