Лидер московского «Динамо» — болельщикам: за меня не волнуйтесь, я готов на 100%

Нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл поделился ожиданиями перед серией плей-офф с «Торпедо».
«В плей-офф важен любой компонент, главное, чтобы вся команда действовала слаженно и работала друг на друга. Очень важным компонентом будет игра в неравных составах, многое в плей-офф всегда зависит от вратарей и лидеров. Я думаю, что мы готовы к плей-офф, у нас хорошая глубина состава.
Болельщики московского «Динамо» волнуются из-за моего состояния в свете большого количества пропущенных матчей? Сейчас я чувствую себя на все 100%, пусть никто за меня не волнуется. Да, были какие-то моменты, из-за которых я пропускал матчи, но сейчас набрал форму и готов к старту плей-офф. Я взволнован, и мне хочется показать хорошую игру», — передаёт слова О’Делла корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 февраля 2023
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