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О’Делл: никаких сюрпризов в серии с «Торпедо» быть не должно, знаем, к чему готовиться

О’Делл: никаких сюрпризов в серии с «Торпедо» быть не должно, знаем, к чему готовиться
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл поделился ожиданиями от серии с «Торпедо».

«В принципе, нам без разницы, с кем играть в плей-офф, у нас длинный ростер, и мы просто должны быть готовы к этим матчам. У соперника быстрая команда, которая играет в темповой хоккей. Но, в принципе, мы много играли в сезоне с этой командой, смотрели видео, и мы знаем, к чему нужно готовиться. Никаких сюрпризов тут быть не должно.

Ощущаю ли дополнительную ответственность за результат как один из самых опытных игроков клуба? В нашей команде нет никакого волнения, все ребята улыбаются и находятся в хорошем настроении, мы за этим следим, делимся опытом, беседуем с ними и стараемся как-то подготовить, и вроде бы они не волнуются», — передаёт слова О’Делла корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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