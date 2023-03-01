Главный тренер «Миннесоты» рассказал, какой образ мышления у Кирилла Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением о российском нападающем Кирилле Капризове. Кроме того, наставник высказался об образе мышления форварда и его перфомансе в матче с «Коламбус Блю Джекетс», где он оформил хет-трик за 25 минут 36 секунд на льду.
«Это, должно быть, лучшее выступление, которое мы видели в исполнении Капризова. Я буквально мог продержать его на льду весь… возможно даже матч, но уж точно весь третий период и овертайм. Однако я хочу рассказать вам о его образе мышления. Он постоянно ставит команду выше всего. У нас вбрасывание в нейтральной зоне, и он хочет уйти со льда ради парня, который может выиграть вбрасывание, когда он и Зукки (Матс Цуккарелло) на площадке. Я сказал: «Нет». Ведь может так получиться, что он больше не выйдет на лёд в этой смене, верно? Но он сказал, что хочет смениться… Это просто его образ мышления. Его воля не только забивать, но и побеждать просто невероятна.
Хит на Годро? Есть много парней, которые стараются, но многие ребята не хотят платить такую же цену. Он хорош в силовой игре настолько же, насколько и мастеровит», — приводит слова Эвасона The Athletic.
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