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Тренер «Металлурга» ответил на вопрос, кого из игроков «Автомобилиста» стоит бояться

Тренер «Металлурга» ответил на вопрос, кого из игроков «Автомобилиста» стоит бояться
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Автомобилистом».

«Ролики? Наверное, одна часть — это мотивация, другая – традиция. Мы делаем уже не первый год. Думаю, всегда это немного «поднимает» игрока или человека, если о нём хорошие вещи показываются, как голы забивали, в тело играли, делали сейвы и так далее.

Нынешняя регулярка? Очень высокая планка была по сравнению с прошлым сезоном. Она у нас не совсем получилась, но это уже вчерашний день. Послезавтра у нас начинается плей-офф.

Кого из «Автомобилиста» прежде всего по персоналиям стоит бояться? Бояться не стоит никого. Там действительно есть очень хорошие, мастеровитые игроки, и Да Коста, и Мэйсек, который забивает очень много. Там много ребят собрано, тот же Голышев, все игровые, мастеровитые ребята, практически на три пятёрки.

Я никогда не открываю подробности из лазарета? Я не один такой, который не открывает. По физической форме: у всех был очень сложный календарь, сыграли за последние девять дней пять матчей, в этом отношении у нас был один день выходной, сейчас уже начали готовиться к «Автомобилисту», — приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.

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