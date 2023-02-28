Спортдиректор «Магнитки» рассказал, какие уроки нужно извлечь из матчей с «Автомобилистом»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился ожиданиями от плей-офф.

«Хорошие ощущения. Плей-офф — это всегда хорошо. Хорошие ощущения, когда приходит такая игра. Конечно, мы хотели бы преимущество своего поля, но чуть-чуть не получилось. На «Металлург» всегда настраиваются с двойной энергией, вы это видели в чемпионате. Ждём хорошей игры, думаю, всё нормально будет.

Паскуале пропустил последние матчи, насколько он готов сыграть в первом матче плей-офф? Он тренируется, посмотрим. Надеемся, что будет готов.

Насколько плей-офф станет определяющим для будущего тренерского штаба, в том числе и для главного тренера? Давайте посмотрим, как сыграем в плей-офф, там будем думать.

Если говорить об «Автомобилисте»: какие уроки из регулярки надо извлечь с учётом того, как четыре матча против него провели? Не делать своих ошибок и меньше удаляться, потому что много голов мы пропустили в меньшинстве с «Автомобилистом». Надо эти ошибки убрать, и, думаю, всё будет нормально», — приводит слова Гомоляко пресс-служба клуба.

Новость по теме Гомоляко поделился мыслями о неровной игре «Металлурга» в ходе регулярного чемпионата