В «Ак Барсе» прокомментировали информацию о бонусах Александра Радулова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал информацию о бонусах российского нападающего казанцев Александра Радулова. Ранее сообщалось, что 36-летний форвард может получить 90 млн рублей за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ.

«Можно ли считать успешным ход с такой структурой контракта? Этот вопрос конфиденциальный, мы контракты не раскрываем, и отвечать на это будет некорректно. Скажу только, что мы действовали полностью в рамках регламента. Многие клубы применяют пункт с попаданием в топ-3, и все игроки стремятся набрать больше очков», — приводит слова Валиуллина официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, Радулов вошёл в тройку лучших бомбардиров сезона Континентальной хоккейной лиги в последнем матче регулярного чемпионата. Нападающий забил гол в овертайме встречи с «Авангардом» и принёс победу своей команде.

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