Гомоляко поделился мыслями о неровной игре «Металлурга» в ходе регулярного чемпионата

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился ожиданиями от плей-офф.

«Итоги регулярки — насколько получилось то, что команда задумывала? Да нет, не получилось. Неоднозначный сезон. Были и хорошие матчи, были и провальные матчи, были и средние. То, что хотели, не получилось, но, надеюсь, то, что хотим, получится в плей-офф.

Возвращаясь к регулярке: почему не получилось ровнее пройти весь сезон? Может, в каких-то матчах был недонастрой, может быть, немного к такому сезону не были готовы — 68 матчей без двух ещё перерывов. Проанализируем после сезона, главное сейчас — плей-офф, пройти на той же ноте, которая была в том году.

Доволен ли я, как Равиль Гусманов вошёл в тренерский штаб? Понятно, каждый раз хочется большего. Сначала пошло большинство, есть новые заготовки, которые Равиль привнёс. Хотелось бы лучше, но я надеюсь, что это плей-офф, совсем другая игра. Равиль помог, тем более после того, как убрали Дмитрия Анатольевича (Рябыкина), Равиль выпускает защитников, это двойная работа, поэтому в данный момент мы довольны тем, как он работает», — приводит слова Гомоляко пресс-служба клуба.