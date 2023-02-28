Нападающий «Салавата» Хо-Сэнг выведен из списка травмированных

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Хо-Сэнг за прошедшую регулярку провёл за уфимский клуб всего один матч, в котором отличился результативной передачей. В сезоне-2021/2022 Хо-Сэнг принял участие в 47 матчах чемпионата АХЛ и набрал 35 (16+19) очков при показателе полезности «-8». В общей сложности форвард провёл 53 встречи в НХЛ и сыграл в 225 матчах АХЛ.
Хо-Сэнг – канадец с китайскими корнями. Он был выбран под общим 28-м номером на драфте НХЛ – 2014 клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Кроме того, форвард играл на Олимпийских играх в Пекине за сборную Канады.
Серия «Салавата Юлаева» с «Адмиралом» в Кубке Гагарина начнётся 1 марта 2023 года. Первый матч состоится в Уфе.
- 28 февраля 2023
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