Разин: на «Северсталь» в серии с ЦСКА никто не ставит, но как минимум бой мы дадим

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился ожиданиями от стартующей 2 марта серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

«На начало сезона у нас были большие проблемы с составом. У нас ушли четыре человека из первых двух пятёрок. Ладно, Стенквист с Хохловым. Няттинен и Кодола – два центральных первых двух звеньев. Мы были уверены, что возьмём какого-нибудь центрального иностранца, но, к сожалению, не получилось. К нам никто не поехал. На первый план вышли молодые ребята.

У ЦСКА очень сбалансированный состав, тоже хорошая скамейка запасных, но и у нас есть свои сильные стороны. На нас никто не ставит, но я думаю, что как минимум бой мы дадим. Конечно же, этого мало, хочется выиграть. Думаю, мы приложим все силы, знания, умения. Опыт у нас уже есть – прошлые два сезона. Верим, что можем обыграть их», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

Матчи первого раунда между ЦСКА и «Северсталью» пройдут 2, 4, 6, 8, и, если потребуется 10, 12 и 14 марта.