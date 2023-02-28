Николишин: «Сибирь» пройдёт «Авангард». У Омска защита медленная, вратари смущают

Чемпион мира по хоккею, бронзовый призёр Олимпийских игр, президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин заявил, что «Сибирь» обыграет «Авангард» в серии плей-офф КХЛ. 49-летний бывший нападающий считает, что новосибирская команда выиграет серию со счётом 4-3.

«Вратарская линия «Авангарда» как смущала, так и смущает. Защита очень медленная. Нет атакующих защитников, за исключением молодого парня Михаила Гуляева, который может играть на синей линии — но вряд ли они будут его использовать. Всё остальное – больше на разрушение, чем на созидание. Шикарное большинство, с этим не поспоришь. Причём в двух звеньях.

Но потеря Владимира Ткачёва будет фундаментальной. Надеюсь, что Вовка выздоровеет и будет играть. Весь креатив шёл через него. Рид Буше на завершении, Корбан Найт – цементирующий фактор. Сергей Толчинский проводит не лучший сезон. Ему нужно за кем-то идти, сам он не потащит.

«Сибирь» именно за счёт команды… Они посильнее именно как команда. Денису Костину есть что доказывать, особенно Омску, он неплохо играет. Есть атакующие защитники, есть Тревор Мёрфи и Михал Чайковски, который может и взрезать, и разрушать, и забивать. Есть большинство с Тейлором Беком во главе и с Александром Шаровым под воротами. Денис Голубев и Евгений Чесалин перекусят любого пополам. Как команда «Сибирь» [мне] нравится больше», – сказал Николишин в эфире канала «Скользкий лёд» на YouTube.

Серия «Авангарда» и «Сибири» начнётся в Омске 2 марта. Следующие матчи пройдут 4, 6, 8 и, если понадобится, 10, 12, 14 марта.