«Шоу — это что-то из другой области». Плющев выступил против легализации драк в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выступил против легализации драк в КХЛ.

«Мне совершенно непонятны вещи, которые происходят, когда КХЛ одной рукой ужесточает правила по борьбе с грубостью и грязным хоккеем, но в то же время обсуждает вопрос о легализации драк. Это вообще ни в какие ворота! Если люди хотят смотреть драки, то у нас есть другие виды спорта.

Что касается фразы: «Хоккей — это шоу», то хочу сказать, что хоккей — это борьба характеров, позиций, мастерства и тренерства. Шоу — это что-то из другой области. Вот по телевизору показывают «Маски-шоу» — это шоу. Хоккей — это игра мужская и серьёзная, где проявляются лучшие качества игроков как мужчин», — сказал Плющев Legalbet.

Ранее, известный тренер Андрей Назаров прокомментировал возможное смягчение наказания за драки в КХЛ.