КХЛ определила лучших игроков февраля

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов февраля.

Лучшим вратарём месяца впервые в карьере признан Амир Мифтахов («Ак Барс»), одержавший шесть побед в семи матчах месяца, в том числе две из них на ноль. По его воротам было нанесено 196 бросков (28 в среднем за игру), из которых он отразил 93,88%. Коэффициент надёжности составил 1,80.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Джозеф Душак («Динамо» Мн), набравший 11 (3+8) очков в десяти матчах месяца. Шайба в матче с «Витязем» (2:1) стала победной для его команды и помогла «Динамо» выйти в плей-офф сезона-2022/2023. На счету Душака также один силовой приём, пять заблокированных бросков и три отбора шайбы. Душак стал третьим защитником минчан, признанным лучшим по итогам месяца после Степана Фальковского (декабрь 2020) и Ника Бэйлена (декабрь 2014).

Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Михаил Григоренко (ЦСКА), набравший 16 (10+6) очков в 12 матчах месяца. Григоренко сделал два дубля, шайба в матче с «Локомотивом» (2:1 ОТ) стала победной для его команды. На его счету также два силовых приёма, два блокированных броска и один отбор шайбы. Григоренко признавался лучшим нападающим в апреле 2018 и 2019 годов.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Матвей Мичков (ХК «Сочи»), набравший 12 (4+8) очков в 12 матчах месяца. В игре с «Куньлунь Ред Стар» Мичков установил клубный рекорд, набрав пять очков в одной игре. На его счету также три силовых приёма, восемь блокированных бросков и семь отборов шайбы. Мичков стал вторым новичком «Сочи», признанным лучшим по итогам месяца после защитника Павла Коледова в ноябре 2014.