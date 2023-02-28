Каменский — о сезоне КХЛ: один из самых интересных чемпионатов за всю историю

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский подвёл итоги регулярного чемпионата-2022/2023 и отметил игру молодых хоккеистов.

«Думаю, что это был один из самых интересных чемпионатов за всю историю КХЛ. Он держал нас в напряжении до последнего дня. До заключительных игр регулярного чемпионата мы не знали, кто попадёт в плей-офф и какие в первом раунде будут пары. Это было по-настоящему увлекательно! Думаю, болельщикам понравился регулярный чемпионат. К тому же, было много матчей — это интересно и для зрителей, приходящих на трибуны, и для телезрителей.

Увеличение количества матчей стало правильным решением? Уверен, что Континентальная хоккейная лига движется в правильном направлении. Мы видим результат нашей работы, видим интерес к хоккею. В этом сезоне произошло много интересных и важных событий. Не только увеличилось количество матчей, но, например, появилось множество талантливых молодых хоккеистов, которые поддерживают своих ветеранов и выходят на первые роли в командах лиги. Это не может не радовать!

Не люблю никого выделять, талантов в КХЛ по-настоящему много! В «Амуре» были молодые хоккеисты, которые здорово играли в этом сезоне, например, Ярослав Лихачёв, Никита Гребёнкин. В «Сочи» в конце сезона раскрылся Матвей Мичков. Во многих командах выступают перспективные ребята. Это будущее нашего хоккея, и здорово, что они уже получают опыт на высшем уровне и совершенствуют своё мастерство», — цитирует Каменского сайт КХЛ.

Плей-офф КХЛ стартует завтра, 1 марта матчами СКА — «Динамо» Минск, «Локомотив» — «Витязь», «Ак Барс» — «Нефтехимик» и «Салават Юлаев» — «Адмирал».