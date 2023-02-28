Щитов: возможно, у Ларионова на плей-офф есть какие-то заготовки из системы «Детройта»

Хоккейный эксперт Никита Щитов поделился ожиданиями от игры нижегородского «Торпедо» в плей-офф Кубка Гагарина — 2023.
«Я бы очень хотел, чтобы «Торпедо» вышло в финал конференции. Было бы здорово. Мне очень нравится хоккей этой команды. В составе хоккеисты среднего уровня, но они постоянно играют в атаке. Ни о каком откате речи не идёт. Очень классный тренерский штаб, и интересно слушать пресс-конференции Игоря Ларионова. Поэтому в плей-офф я буду болеть за «Торпедо», пусть даже кубковый опыт не в его пользу. Команде было тяжело играть против СКА и ЦСКА. Но если вратарь будет творить чудеса, а нападение забивать, то «Торпедо» может дойти до финала конференции.
Возможно, у Ларионова есть какие-то заготовки из системы «Детройта» 90-х годов. Не зря он говорил, что контактирует со Скотти Боумэном и другими известными специалистами, со своими бывшими одноклубниками. «Торпедо» — единственная команда, которая может преподнести яркий сюрприз», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
Серия «Торпедо» и московского «Динамо» в плей-офф стартует 2 марта. Следующие игры состоятся 4, 6, 8, и, если потребуется 10, 12, 14 марта.
- 28 февраля 2023
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