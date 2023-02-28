Журналист: команды НХЛ интересуются Барабановым. «Сан-Хосе» отпускать игрока не хочет

Журналист и аналитик Дэвид Паньотта в своём «твиттере» заявил, что команды НХЛ заинтересованы в форварде «Сан-Хосе Шаркс» Александре Барабанове.

«Команды обращались к «акулам» по поводу Александра Барабанова, у которого остался один год контракта и список из 10 команд, в которые он не перейдёт. Однако «Сан-Хосе» по-прежнему не заинтересованы в его обмене», — написал Паньотта.

Барабанов в текущем сезоне сыграл за калифорнийский клуб 55 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 37 очков. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги 28-летний игрок провёл 147 игр, в которых набрал 84 (24+60) результативных балла с показателем полезности «-25».