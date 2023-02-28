Болельщики с 4 утра занимали очередь, чтобы купить билеты на матчи «Торпедо» в плей-офф

Нижегородские болельщики, чтобы купить билеты на матчи «Торпедо» в плей-офф начали собираться у Дворца спорта в 4 утра, сообщает НИА «Нижний Новгород».
Продажа билетов стартовала в 10:00. К открытию кассы насчитывалось уже более 200 человек. Чтобы не потерять свою очередь, болельщики самостоятельно организовали запись каждого в тетрадь.
С утра 28 февраля сайт нижегородской команды выдавал ошибку и из-за этого людям не удавалось приобрести билеты онлайн.
«Сайт «Торпедо» столкнулся с небывалым ажиотажем со стороны болельщиков. Серверы просто не выдерживают нагрузки. Работы ведутся, но сложно что-то делать, когда 65 тысяч человек пытаются одновременно купить оставшиеся две тысячи билетов», — цитирует пресс-службу «Торпедо» сайт nn.ru.
Серия «Торпедо» и московского «Динамо» в плей-офф стартует 2 марта. Следующие игры состоятся 4, 6, 8, и, если потребуется 10, 12, 14 марта.
- 28 февраля 2023
-
21:09
-
21:02
-
20:54
-
20:40
-
20:26
-
20:07
-
19:42
-
19:29
-
19:14
-
18:58
-
18:47
-
18:38
-
18:30
-
18:19
-
18:03
-
17:48
-
17:38
-
17:27
-
17:06
-
16:55
-
16:36
-
16:30
-
16:19
-
16:09
-
15:55
-
15:32
-
15:14
-
14:58
-
14:45
-
14:37
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
13:56
-
13:47