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Болельщики с 4 утра занимали очередь, чтобы купить билеты на матчи «Торпедо» в плей-офф

Нижегородские болельщики, чтобы купить билеты на матчи «Торпедо» в плей-офф начали собираться у Дворца спорта в 4 утра, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Продажа билетов стартовала в 10:00. К открытию кассы насчитывалось уже более 200 человек. Чтобы не потерять свою очередь, болельщики самостоятельно организовали запись каждого в тетрадь.

С утра 28 февраля сайт нижегородской команды выдавал ошибку и из-за этого людям не удавалось приобрести билеты онлайн.

«Сайт «Торпедо» столкнулся с небывалым ажиотажем со стороны болельщиков. Серверы просто не выдерживают нагрузки. Работы ведутся, но сложно что-то делать, когда 65 тысяч человек пытаются одновременно купить оставшиеся две тысячи билетов», — цитирует пресс-службу «Торпедо» сайт nn.ru.

Серия «Торпедо» и московского «Динамо» в плей-офф стартует 2 марта. Следующие игры состоятся 4, 6, 8, и, если потребуется 10, 12, 14 марта.