Защитник «Рейнджерс» Миллер дисквалифицирован на три игры за плевок в лицо Даути

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер дисквалифицирован на три игры за плевок в лицо хоккеисту «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути, сообщает «Твиттер» департамента безопасности игроков НХЛ.

Напомним, защитник «Рейнджерс» Миллер плюнул в лицо Даути, за что получил удаление до конца матча. Позже игрок клуба из Нью-Йорка принёс извинения и прокомментировал данный инцидент.

Миллер пропустит ближайшие игры «Рейнджерс» с «Филадельфией Флайерз» (2 марта в 3:30 мск), «Оттавой Сенаторз» (3 марта в 3:00 мск) и с «Бостоном Брюинз» (4 марта в 21:00 мск).

После 60 сыгранных матчей в регулярном сезоне НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал 77 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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