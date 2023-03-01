«Вашингтон Кэпиталз» переподписал контракт с защитником Дженсеном
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«Вашингтон Кэпиталз» продлил соглашение с американским защитником Ником Дженсеном на три дополнительных года, сообщает NHL.
Американец проводит свой лучший сезон в карьере по набранным очкам: два гола и 22 ассиста в 61 сыгранном матче. Он обновляет личный рекорд по результативности второй сезон подряд: в прошлом розыгрыше защитник отметился пятью шайбами и 16 передачами. Помимо высоких показателей по очкам, Ник провёл больше всего времени на льду среди всех игроков столичной команды.
Средняя зарплата по новому соглашению будет составлять $ 4,05 млн в год.
Ник Дженсен был задрафтован в 2009 году командой «Детройт Ред Уингз». Постоянно выступать в НХЛ он начал с 2016 года. В феврале 2019 года Ник был обменян в «Вашингтон».
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