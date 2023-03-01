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Генменеджер «Рейнджерс» прокомментировал решение Кейна согласиться на обмен

Генменеджер «Рейнджерс» прокомментировал решение Кейна согласиться на обмен
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Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал обмен с «Чикаго Блэкхоукс», в результате которого трёхкратный обладатель Кубка Стэнли нападающий Патрик Кейн стал игроком «синерубашечников».

«Добавить Кейна в состав нашей команды — это прекрасно. Отличная ночь для нашей организации. Думаю, что Патрик признал, что этот переход хорошо подойдёт как нам, так и ему самому. Мы, безусловно, рады тому, что он хотел, чтобы его обменяли именно в «Нью-Йорк Рейнджерс», — сказал Друри.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. У игрока существовал пункт в контракте о полном запрете на обмены, который он снял ради возможности перейти в «Рейнджерс».

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