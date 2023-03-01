Три очка Дмитрия Орлова помогли «Бостону» обыграть «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.
Уже на пятой минуте российский защитник Дмитрий Орлов открыл счёт в матче. На 14-й минуте Орлов оформил дубль. На 22-й минуте Блейк Коулман отыграл один гол.
На 49-й минуте Диллон Дюбе сравнял счёт. Спустя минуту Джонатан Юбердо вывел хозяев вперёд. На 55-й минуте Павел Заха с передачи Орлова перевёл игру в овертайм. В дополнительное время исход встречи решил Чарли Макэвой.
Российский защитник хозяев Никита Задоров заработал коэффициент полезности «0».
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2023, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Орлов (Линдхольм, Носек) – 04:47 (5x5) 0:2 Орлов (Бержерон, Дебраск) – 13:39 (5x5) 1:2 Коулман (Андерссон) – 21:07 (5x5) 2:2 Дюбе (Тоффоли, Танев) – 48:16 (5x5) 3:2 Юбердо (Кадри, Пеллетье) – 49:33 (5x5) 3:3 Заха (Орлов, Дебраск) – 54:07 (5x4) 3:4 Макэвой (Бержерон, Маршан) – 64:55 (3x3)
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