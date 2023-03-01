Три очка Дмитрия Орлова помогли «Бостону» обыграть «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

Уже на пятой минуте российский защитник Дмитрий Орлов открыл счёт в матче. На 14-й минуте Орлов оформил дубль. На 22-й минуте Блейк Коулман отыграл один гол.

На 49-й минуте Диллон Дюбе сравнял счёт. Спустя минуту Джонатан Юбердо вывел хозяев вперёд. На 55-й минуте Павел Заха с передачи Орлова перевёл игру в овертайм. В дополнительное время исход встречи решил Чарли Макэвой.

Российский защитник хозяев Никита Задоров заработал коэффициент полезности «0».