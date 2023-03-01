Орлов повторил клубный рекорд Хары по очкам за первые три матча в составе «Бостона»

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов забросил две шайбы и отдал результативную передачу в победном матче с «Калгари» (4:3 ОТ). Россиянин набрал пять (2+3) очков в трёх матчах за «Брюинз» после обмена из «Вашингтона».

Таким образом, Орлов повторил клубный рекорд Здено Хары среди защитников «Бостона» по очкам за первые три матча в составе «Брюинз». Словацкий гигант установил это достижение в сезоне-2006/2007. На втором месте с четырьмя очками в первых трёх матчах в составе «Бостона» расположились Эл Айафрейт и Иржи Шлегр.

Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.