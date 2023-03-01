«Это лига взрослых мужчин. Нельзя жалеть себя». Задоров — о поражении в матче с «Бостоном»

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров эмоционально выразил своё разочарование поражением в матче с «Бостоном» (3:4 ОТ).

«Мы говорим об этом весь год — у нас 13 поражений в овертаймах, хуже быть не может. В это время сезона мы боремся за свою жизнь. Мы всё ещё боремся за попадание в плей-офф. Это лига взрослых мужчин. Нельзя жалеть себя. Неважно, насколько мы уверены в себе, никто нас не пожалеет.

Мы должны забивать голы — что ещё я могу сказать? Мы создали достаточно моментов. Мы нанесли 57 бросков по воротам соперника. У нас было два выхода один на один с вратарём в овертайме. У нас было достаточно моментов, чтобы закончить игру в свою пользу. Отстойно проигрывать такие матчи. Никто здесь не доволен тем, что происходит», — цитирует Задорова Sportsnet.

«Калгари» перебросали «Бостон» 57-20, однако пропустили решающий гол за пять секунд до конца овертайма.