Тренер «Бостона» посочувствовал «Калгари» в связи с обидным поражением в матче с «Брюинз»

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери выразил сочувствие сопернику на пресс-конференции после матча с «Калгари» (4:3 ОТ). Хоккеисты «Флэймз» перебросали оппонента со счётом 57-20, однако сначала позволили сопернику сравнять счёт в матче за пять минут до конца третьего периода, а затем проиграли встречу за пять секунд до конца овертайма.

«Моё сердце сочувствует им в связи с поражением в этом матче», — цитирует тренера Sportsnet.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров был разочарован поражением в этом матче и произнёс эмоциональную речь, в которой посетовал на плохую реализацию создаваемых моментов. Главным героем матча стал вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, отразивший 54 броска по воротам.