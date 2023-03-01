Тренер «Бостона» посочувствовал «Калгари» в связи с обидным поражением в матче с «Брюинз»
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Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери выразил сочувствие сопернику на пресс-конференции после матча с «Калгари» (4:3 ОТ). Хоккеисты «Флэймз» перебросали оппонента со счётом 57-20, однако сначала позволили сопернику сравнять счёт в матче за пять минут до конца третьего периода, а затем проиграли встречу за пять секунд до конца овертайма.
«Моё сердце сочувствует им в связи с поражением в этом матче», — цитирует тренера Sportsnet.
Российский защитник «Калгари» Никита Задоров был разочарован поражением в этом матче и произнёс эмоциональную речь, в которой посетовал на плохую реализацию создаваемых моментов. Главным героем матча стал вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, отразивший 54 броска по воротам.
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