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«Салават Юлаев» — «Адмирал»: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?

«Салават Юлаев» — «Адмирал»: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?
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Сегодня, 1 марта, начинаются матчи Кубка Гагарина. Первая игра серии 1/4 финала Восточной конференции КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя серии и принять участие в опросе: «Салават Юлаев» — «Адмирал»: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?»

Ранее эти команды в матчах Кубка Гагарина не встречались. В сезонной серии из четырёх матчей команды поделили победы поровну, выиграв в своих домашних матчах. Отметим, что накануне старта плей-офф из списка травмированных выведен нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг. Легионер получил травму в своём первом матче в КХЛ с питерским СКА в начале сентября и больше в регулярном чемпионате КХЛ участия не принимал.

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