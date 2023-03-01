«Ак Барс» — «Нефтехимик»: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?

Сегодня, 1 марта, стартует серия первого раунда плей-офф 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Первый матч серии пройдёт в Казани и начнётся в 19:30 мск.

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Команды ранее дважды встречались между собой в плей-офф Кубка Гагарина (сезон-2019/2020 и сезон-2012/2013). Обе серии пришлись на первый раунд матчей на вылет и закончились всухую в пользу «Ак Барса». В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между этими командами три матча из четырёх выиграли казанцы. «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Нефтехимик» — восьмое.