«Мириться с этой ситуацией не собираемся». Гендиректор «Трактора» — о невыходе в плей-офф

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин оценил выступление челябинского клуба в прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ как неудовлетворительное.

«Разумеется, удовлетворительную оценку мы поставить не можем. В этой части понимаем все эмоции, которые есть у болельщиков по выступлению клуба в сезоне, и разделяем их. Мириться с этой ситуацией не собираемся и в качестве кадровых решений вы видите, что был назначен генеральный менеджер Алексей Волков, который в сотрудничестве с Анваром Гатиятулиным ведёт работу на следующий год», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Трактор», несмотря на шесть побед в последних восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ, не попал в плей-офф и занял девятое место в таблице Восточной конференции. Челябинский клуб при равенстве очков уступил «Нефтехимику» по количеству побед в основное время.