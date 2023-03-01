Руководитель «Трактора» рассказал, как провёл в Праге переговоры с иностранными игроками

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, что никто из бывших легионеров клуба не обещал вернуться, а сразу сообщал, что не примет участия в сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Почему до последнего не было понятно, вернётся ли перед сезоном Бэйлен? Что касается легионеров, со ссылкой на разные публикации СМИ скажу, что не было никакой неопределённости. Я сам лично летал в Прагу, встречался с ребятами, и они сразу заверили, что не могут принять участие в этом чемпионате. Не было никакого двойного трактования и излишней надежды на них в этом сезоне. Никто не рассчитывал на них до последнего и не откладывал селекционную работу. Это факт.

Что касается Ника Бэйлена, реально так сложились обстоятельства, при которых у него не получилось принять участие в этом чемпионате. Нам жаль. В текущей обстановке сложно что-либо планировать, предугадывать. Мы поблагодарили его за вклад, который он сделал для клуба; он со своей стороны поблагодарил за то, какое внимание было уделено ему. Пожелали друг другу удачи», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.