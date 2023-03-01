Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Савин — о новых контрактах: любое слово может качнуть обстановку на несколько миллионов

Савин — о новых контрактах: любое слово может качнуть обстановку на несколько миллионов
Комментарии

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил, что не может называть фамилии потенциальных новичков команды, так как это напрямую повиляет на стоимость их контрактов. Руководитель челябинского клуба отметил, что такие переговоры уже ведутся.

«Иногда хочется рассказать, как есть на самом деле. Но любое слово, которое будет сказано сейчас даже в отношении этих ребят, может качнуть обстановку на несколько миллионов рублей. Переговоры ведутся — это да. К чему это всё приведёт, пока не знаем», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Трактор» окончил регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ на девятой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, уступив «Нефтехимику» по победам в основное время.

Новость по теме
В «Тракторе» объяснили, почему не стали выплачивать игрокам премии по итогам сезона КХЛ
Новость по теме
Руководитель «Трактора» рассказал, как провёл в Праге переговоры с иностранными игроками
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023