Савин — о новых контрактах: любое слово может качнуть обстановку на несколько миллионов

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил, что не может называть фамилии потенциальных новичков команды, так как это напрямую повиляет на стоимость их контрактов. Руководитель челябинского клуба отметил, что такие переговоры уже ведутся.

«Иногда хочется рассказать, как есть на самом деле. Но любое слово, которое будет сказано сейчас даже в отношении этих ребят, может качнуть обстановку на несколько миллионов рублей. Переговоры ведутся — это да. К чему это всё приведёт, пока не знаем», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Трактор» окончил регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ на девятой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, уступив «Нефтехимику» по победам в основное время.

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