Руководитель «Трактора» назвал команды, за которые будет болеть в плей-офф КХЛ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин назвал команды, за которые будет болеть в плей-офф КХЛ.

«За какую команду буду болеть в плей-офф? Я буду болеть за «Ак Барс», потому что у меня там близкий друг — как брат — Данис Зарипов выступает. Рассчитываю, что они победят. Большие симпатии у меня в Западной конференции к «Торпедо». Команда с романтическим уклоном. Интересно, насколько эта философия будет работать в плей-офф. Искренне желаю успеха обеим командам», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Трактор» окончил регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ на девятой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, уступив «Нефтехимику» по победам в основное время. Матчи первого раунда плей-офф КХЛ пройдут сегодня, 1 марта.