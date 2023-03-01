Руководитель «Трактора» назвал команды, за которые будет болеть в плей-офф КХЛ
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин назвал команды, за которые будет болеть в плей-офф КХЛ.
«За какую команду буду болеть в плей-офф? Я буду болеть за «Ак Барс», потому что у меня там близкий друг — как брат — Данис Зарипов выступает. Рассчитываю, что они победят. Большие симпатии у меня в Западной конференции к «Торпедо». Команда с романтическим уклоном. Интересно, насколько эта философия будет работать в плей-офф. Искренне желаю успеха обеим командам», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
«Трактор» окончил регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ на девятой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, уступив «Нефтехимику» по победам в основное время. Матчи первого раунда плей-офф КХЛ пройдут сегодня, 1 марта.
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