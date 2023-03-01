Кто выиграет Кубок Гагарина — 2023?

Сегодня, 1 марта, стартует плей-офф Кубка Гагарина. Первые матчи первого раунда Восточной и Западной конференций КХЛ пройдут в Уфе, Санкт-Петербурге, Ярославле и Казани. Четыре раунда турнира пройдут в течение двух календарных месяцев.

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Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В сезоне-2021/2022 московские армейцы обыграли в финальной серии Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» в семи матчах. Отметим, что ЦСКА уступал по ходу серии со счётом 1-3, но смог выиграть три матча подряд и стать чемпионом.

Обладателем Кубка Континента сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ стали питерские армейцы. СКА в третий раз в своей истории победил в регулярке КХЛ.