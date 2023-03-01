В «Вашингтоне» рассказали, что может дать команде 33-летний новичок, обменянный на Орлова

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мыслями о новичке команде Крэйге Смите, пришедшем после обмена с «Бостон Брюинз».

«Он усердно работает. Он даёт команде немного скорости, твёрдости характера и упорства. Это возможность для него, чтобы попасть в состав с парнями, которые не были в команде. Мы можем оценить его и, возможно, перевести в верхние звенья», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

Напомним, по итогам обмена «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону». 33-летний форвард в нынешнем сезоне провёл 43 матча, в которых набрал 10 (4+6) очков.